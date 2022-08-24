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24 Ağu 2022 12:35

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Azerbaycan medyasına göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bakü temaslarına başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Tokayev daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Tören, Tokayev'e Azerbaycan heyetinin, Aliyev'e de Kazakistan heyetinin tanıtılmasının ardından son buldu. Tokayev ve Aliyev, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Tokayev'in Bakü ziyareti çerçevesinde, Azerbaycan ve Kazakistan arasında ticari, ekonomik, ulaşım, lojistik, kültürel, insani alanlarda işbirliğinin ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor. Ayrıca ziyaret çerçevesinde, iki ülke arasında birçok belgenin de imzalanması bekleniyor.

News Code 1904363
https://tr.mehrnews.com/news/1904363/

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