İran, Azerbaycan ve Rusya'dan gümrük anlaşması

İran Gümrük İdaresi, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi ve Rusya Federal Gümrük Dairesi arasında transit geçişin kolaylaştırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

İmza töreninde konuşma yapan İran Gümrük Müdürü Alirıza Mukaddesi, "Bugünkü toplantı, üç ülke arasında yapılan verimli görüşmelerin sonucudur. Bu tür toplantılar komşu ülkeler arasındaki dostluğu pekiştirir ve ticarette kolaylıkların sağlanmasına katkı sunar." dedi.

Mukaddesi, "Transit işlemlerine kolaylıkların sağlanması, dış ticaretin büyümesine yol açacaktır. İmzalanan yeni anlaşmanın önümüzdeki ayda uygulanması ile ticaret alanaındaki hedeflerimize ulaşmış olacağız." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkanı Vladimir Bulavin ise yaptığı açıklamada,"Mutabakat zaptının temel amacı, üç ülke arasındaki ticareti artırmak ve hızlandırmaktır." diye konuştu.