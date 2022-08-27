CNN haber sitesinden "Hizbullah" itirafı

CNN haber sitesi bir analizde, Lübnan'da Hizbullah'ın kurulmasının üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu grubun izole edildiğini ancak her zamankinden daha güçlü olduğunu yazdı.

Rast habere göre, CNN şu ifadelerde bulundu:

"Bu grup ilk olarak 1982'de İsrail'in kanlı Lübnan iç savaşı sırasında Beyrut'a saldırısına tepki olarak kuruldu. İsrailliler Filistinli savaşçıları o ülkeden kovma hedeflerine ulaşabildiler, ancak Hizbullah adı altında daha güçlü bir düşman yarattılar.

O zamandan beri Hizbullah askeri gücünü geliştirdi ve genişletti. 2000 yılında İsrail güçleri, Hizbullah ile devam eden bir çatışmanın ardından güney Lübnan'dan çekildi.

Bu grubun siyasi etkisi, bu grubun gücünü sınırlamak için Suudi Arabistan tarafından desteklenen bazı iç çabalara rağmen, durmaksızın artıyor gibi görünüyor."