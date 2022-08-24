Hasan Nasrullah, İslami Cihad Hareketi lideri ile görüştü

Al Mayadeen TV kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Beyrut'ta gerçekleşen görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki son durum masaya yatırıldı.

Nasrullah-Nehale görüşmesinde bölgede yaşanan son gelişmeler ve özellikle Direniş Ekseni'nin bölgedeki rolü ele alındı.

Siyonist İsrail'in 5 Ağustos'ta başlayan ve üç gün süren son saldırısında en az 49 kişi şehit oldu, 360'tan fazla Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakanlığı, Siyonist Rejim'in son saldırılarda 25 konutun tamamen yıkıldığını, 80 konutun kullanılmaz hale geldiğini belirtmişti.