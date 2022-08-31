Hürriyet gazetesi Erdoğan'ın seçim planını açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim planını bugünkü köşesine taşıdı.

Yazısında AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim hazırlıklarına başladığını ifade eden Selvi, "Bu seçim aynı zamanda seçim stratejilerinin çarpıştığı bir seçim olacak. Ne iktidarın ne muhalefetin hata yapma lüksü yoktur. Kim doğru strateji izlerse bir sıfır öne geçer" dedi.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Kamuoyuna çok yansımadı ama AK Parti bir süre önce strateji ekibi oluşturdu. Yeni politikalar üretmek adına olumlu bir adımdı. AK Parti yaptığı reformlarla hem kendi önünü açan hem Türkiye’nin vesayet sisteminden kurtulmasını sağlayan bir parti. Yeni politikaların üretilmesi için bir think tank gibi çalışması gerekiyor.

Erken seçim var mı?

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin, “Erken seçim yok. Seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarından sonra erken seçim iddiasında bulunmak doğru değil. Ama Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var.

1- Erdoğan nabız yokluyor.

2- Seçim hazırlıklarına önceden başladı.

AK Parti kulislerinden edindiğim izlenim, erken seçim olmadığı yönünde. Ha muhalefeti dağınık görüp baskın basanındır der, seçime giderse orasını bilemem. Ama yeni çıkan seçim yasasını uygulamak istiyorlar. En fazla 14 Mayıs’ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor. Üniversite sınavları, LGS, Kurban Bayramı derken yoğun bir haziran ayı bizi bekliyor. Bu yoğunluğun içine seçimleri sokmamak için belki 1 ay önceye çekilebilir deniliyor. Erdoğan bazı tarihleri sever. 12 Eylül’de referanduma gitmiştik. Demokrat Parti’nin tek başına iktidar olduğu 14 Mayıs düşünülebilir.

Seçim stratejisi

Bu seçim aynı zamanda seçim stratejilerinin çarpıştığı bir seçim olacak. Ne iktidarın ne muhalefetin hata yapma lüksü yoktur. Kim doğru strateji izlerse bir sıfır öne geçer. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda da en çok seçim stratejisinin üzerinde duruluyor. Seçimde nasıl bir dil kullanılacak, o tartışılıyor.

Doğru bir tartışma. Can alıcı bir nokta. Ama doğru bir strateji, doğru bir dille seçim kampanyasının yürütülmesi gerekiyor. Yani stratejiyi ve dili tartış ama yanlış bir tercih yap. O olmaz."