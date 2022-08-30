Ayetullah Hamanei, üretimin önemine vurgu yaptı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü.

Ayetullah Hamanei, 13. hükümetin bir yılı doldurduğuna atıfta bulunarak, Reisi ile bakanlar kurulu üyelerinin sık sık gerçekleştirdiği eyalet gezilerini takdir ederek, bu hükümetin insanlara umut aşılayarak halkın güvenini kazandığını belirtti.

“Hükümetin sahada halka hizmet sunduğunu gören vatandaşlar bu tür çalışmalardan memnun kalır." diyen Ayetullah Hamanei, 13. hükümetin yürüttüğü çalışmaların toplumda umut yarattığını dile getirdi.

Ayetullah Hamanei, “Elbette bu çalışmalar bazı alanlarda başarılı olmuş, bazı alanlarda ise henüz gerekli sonuçlara ulaşamamıştır.” ifadesini kullandı.

Bakanlar kurulu üyelerine hitap eden İslam Devrimi Lideri, ülke ekonomisinin kalkınmasında yerli üretimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Yerli üretimi baltalayan herhangi bir unsuru ortadan kaldırmaya çalışın." dedi.

Ayetullah Hamanei, Ukrayna'da savaşın patlak vermesinin ardından yaşanan gıda krizine değinerek, gıda güvenliğinin önemini vurguladı ve buğday gibi temel maddelerde kendi kendine yeterlilik konusunu yeniden gündeme getirdi.

Sanayi üretimi ile ilgili olarak İslam Devrimi Lideri, bankaların sanayiciler ve üreticilere gerekli kolaylıklar sağlaması gerektiğini vurguladı.