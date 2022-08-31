Macron'dan Reisi'ye özel mesaj

İran'ın İsna Haber Ajansı (ISNA), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapması için özel bir mesaj gönderdiğini iddia etti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi Twitter üzerinden Batı'nın üst düzey liderlerinden birinin, Cumhurbaşkanı Reisi’ye Ukrayna savaşında arabuluculuk yapması için özel bir mesaj gönderdiğini bildirmişti. Cemşidi attığı twitte "Bir dizi istişarenin ardından, Dışişleri Bakanı Sayın Emir Abdullahiyan'ın aracılığıyla Moskova'ya barış girişimi için önemli bir mesaj gönderildi" mesajını paylaşmıştı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da Moskova ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Moskova ziyaretinin asıl amacı, Ukrayna'daki krizi çözmeye çalışmaktır. Bazı Batılı taraflar İran'dan Ukrayna'daki çatışmaların azalmasına ve savaşın durdurulmasına yardımcı olmasını istiyor" ifadesini kullanmıştı.