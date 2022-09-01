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1 Eyl 2022 16:12

Reisi: ABD’liler yaptırımların işe yaramadığını itiraf etti

Reisi: ABD’liler yaptırımların işe yaramadığını itiraf etti

İran Cumurbaşkanı İbrahim Reisi, Washington yönetiminin İran karşıtı yaptırımlarına ilişkin, ABD’lilerin yaptırımların işe yaramadığını itiraf ettiğini belirtti.

Dünya Ehlibeyt Kurultayı 7. Genel Kurulu, bugün İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Bugün İran İslam Cumhuriyeti sisteminin yenilmez olduğu ve sulta düzeninin hegemonyasını kabullenmeyen bir güç olduğu ispatlanmıştır.” dedi.

Washington yönetiminin İran karşıtı yaptırımlarına değinen Reisi, “Amerikalılar İran halkına yönelik uygulanan maksimum baskı ile kısıtlama politikası başarısız olduğunu ve işe yaramadığını itiraf ettiler.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Lübnan’daki Hizbullah, Yemen ve Filistin gençleri ile tüm direniş cephesi güçlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nden etkilendiğini kaydetti. 

Reisi, insan hakları savunucusu olduğunu iddia edenlerin tavrını eleştirerek, “Ne yazık ki bunlar çifte standart davranışlarıyla birçok kişinin hakkının ihlaline karşı sessiz kalmıştır.” diye konuştu.
 

News Code 1904521
https://tr.mehrnews.com/news/1904521/

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