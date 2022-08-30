Rusya, Siyonist İsrail'in Suriye saldırısını kınadı

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rus diplomat Vasiliy Nebenzya, Suriye’de uzun vadeli istikrar sağlanmasının ancak bu ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden ve eksiksiz sağlanması ve yasadışı yabancı askeri varlığın sona ermesi ile mümkün olduğunu kaydetti.

“Bu bağlamda, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Suriye’deki çeşitli hedeflere yönelik devam eden hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz” diyen Nebenzya, sadece son 1 ayda Suriye’nin Tartus limanının defalarca İsrail’in hava saldırılarına uğradığını, bu saldırılarda Suriyeli askerlerin hayatını kaybettiğini anlattı.

Nebenzya, “Aynı ihlaller dizisinde, Suriye topraklarının bir kısmının işgali ve ABD tarafından Suriye topraklarına yönelik saldırılar da yer alıyor. Bu türden son korkunç olaylar geçen hafta yaşandı. ABD, Güvenlik Konseyi’ne ilgili mektup yayınlayarak bunu açıkça kabul etti. Bu tür yasadışı ve sorumsuz eylemler, uluslararası hukukun temel normlarının açık ihlalidir ve durdurulması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Kaynak: Sputnik