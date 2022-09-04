Kuveytli karateci Siyonist rakibi ile karşılaşmaya çıkmayı reddetti

Kuveyt medyasının bildirdiğine göre, El-Uteybi, kuralarda kendisine rakip olarak Siyonist Rejim'i temsil eden karatecinin çıkmasının hemen ardından müsabakalardan çekildiğini ilan etti.

Kuveytli sporcular daha önce de Kuveyt hükümetinin ve halkının işgal rejimiyle her türlü normal ilişkiyi reddeden tavrına uygun davranarak benzer müsabakalarda Siyonist rakipleriyle karşılaşmaya çıkmamak için müsabakalardan çekilmişlerdi.

Kuveyt Paralimpik Komitesi, Mayıs ayında Kuveytli engelli eskrimci Hulud El-Mutayri’nin Tayland’da düzenlenen uluslararası turnuvada işgal rejimini temsil eden rakibiyle müsabaka yapmayı reddettiğini açıkladı.

Kuveyt yasaları Siyonist İsrail'i düşman olarak kabul ediyor ve vatandaşlarının işgal rejiminden kişilerle ve kurumlarla ilişki kurmalarını yasaklıyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi