Katar Dünya Kupası'nın kazananı Filistin oldu

Siyonistlere ait Haaretz gazetesinin Katar Dünya Kupası'yla ilgili geliştirmeleri takip etmesi üzere gönderdiği muhabiri yazdığı son yorumunda, "Pazar günkü maçta Arjantin veya Fransa'dan hangisinin kazanacağını nazarı dikkate almaksızın bu kupanın kazananının Filistin olduğunu itiraf etmemiz gerekir." ifadesine yer verdi.

Haaretz'in Uzi Dann isimli muhabiri bu kupada elde edilen en büyük zaferin Arap toplumlarının Filistinlilerle dayanışması olduğu yorumu yaptı.

Muhabir, kupa günlerinin en popüler bayrağının Filistin bayrağı olduğuna, katılan 33 ülkede en çok Filistin'e önem verildiği kanaati oluştuğuna dikkat çekti.

Muhabir, "Biz, yarı finale yükselseydik hatta final maçında yarışsaydık bile değişen bir şey olmayacaktı. Statların içinde ve dışında, metroda ve caddelerde, Arap takımlarının elenmesinden sonra bile Filistin'le çok güçlü bir dayanışma öne çıkıyordu." ifadesine yer verdi.

Muhabirin yorumunda, "Olayın asıl zirvesi ise Fas takımının hoparlörden, "Yaşasın Fas! Yaşasın Filistin! İşgal altındaki Filistin'e özgürlük!" diye slogan atması idi. Onlar 1967'deki Filistin'i değil Ürdün Irmağı'ndan Akdeniz'e kadar olan toprakların tümünü kastediyorlardı." ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi