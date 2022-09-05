İranlı ressamlar İstanbul'daki sanal sergiye katıldı

İranlı sanatçıların eserleri İstanbul'da düzenlenen sanal resim sergisinde sunuldu. Bügün itibari ile başlayan serginin 11Eylül'e kadar devam edeceği öğrenildi.
İranlı ressamların listesi şöyle:
Negin Majed, Niloufar Omidvar, Parisa Kourouni, Saadeh Karami, Seyedehghazal Safavi, Simin Eshaghian, Soraya, Nikooravesh, Sahar Rojhani, Yasaman Nazarieh, Yasaman Tavakoli, Zahra Akbari Haghighi, Zahra Azizi, Forog Azadi-Ahmad Shamlo, Zohreh Olfati, Dariush Fard Dehkordi, Leila Alidadi ve Alireza Bakhtiariy.
Sanal sergiyi galeriarts.com web sitesinden takip edebilirsiniz.
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