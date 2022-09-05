  1. Kültür
5 Eyl 2022 11:23

İranlı ressamlar İstanbul'daki sanal sergiye katıldı

İranlı ressamlar İstanbul'daki sanal sergiye katıldı

İranlı sanatçıların eserleri İstanbul'da düzenlenen sanal resim sergisinde Türk sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İranlı sanatçıların eserleri İstanbul'da düzenlenen sanal resim sergisinde sunuldu. Bügün itibari ile başlayan serginin 11Eylül'e kadar devam edeceği öğrenildi. 

İranlı ressamların listesi şöyle:

Negin Majed, Niloufar‌ Omidvar, Parisa Kourouni, Saadeh Karami, Seyedehghazal Safavi, Simin Eshaghian, Soraya, Nikooravesh, Sahar Rojhani, Yasaman Nazarieh, Yasaman Tavakoli, Zahra Akbari Haghighi, Zahra Azizi, Forog Azadi-Ahmad Shamlo, Zohreh Olfati, Dariush Fard Dehkordi, Leila Alidadi ve Alireza Bakhtiariy.

Sanal sergiyi galeriarts.com web sitesinden takip edebilirsiniz. 

News Code 1904590
https://tr.mehrnews.com/news/1904590/

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