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15 Ağu 2022 19:02

İran, Rusya Askeri ve Teknik Forumu'na katıldı

İran, Rusya Askeri ve Teknik Forumu'na katıldı

İran, Rusya'nın başkenti Moskova’da askeri ürünlerin sergilendiği Army-2022 forumuna katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Askeri ve Teknik Forumu Army-2022 ve Uluslararası Ordu Oyunları’nın açılış törenine katıldı.

İran yapımı askeri ürünlerin sergilendiği stand ise İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Koordinatör Yardımcısı General Ali Abdullahi ile Büyükelçi Kazım Celali'nin katıldığı törenle ziyaretçilere açıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın organize ettiği uluslararası savunma sanayii fuarı Askeri ve Teknik Forumu Army-2022, 15- 21 Ağustos tarihlerinde başkent Moskova'daki Patriot Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

General Ali Abdullahi başkanlığındaki İran askeri heyeti Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere dün Rusya’ya gitmişti.

News Code 1904162
https://tr.mehrnews.com/news/1904162/

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