CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu kararı yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi hakkında, "Bu milli iradeye darbedir" dedi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Kılıçdaroğlu, iktidar için "İstediği hakimden istediği kararı çıkarıyor. Kendisinin önüne çıkacak engelleri, İstanbul'un rantlarını devşirmek istiyor" ifadelerini kullandı. CHP lideri, "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, şimdi Türkiye'yi de kaybediyor" dedi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve siyasi yasak getiren TCK’nın 53. maddesini uyguladı. İmamoğlu’nun cezası istinaf süreci ve Yargıtay’ın kararı onamasının ardından kesinleşecek.