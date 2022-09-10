İran'ın "Hayvanat Bahçesi" Türkiye yolunda

Yönetmenliğini Nefise Zare ve yapımcılığını Kave Mazaheri ve Sorena Ekbatani üstlenen 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa film, 12-19 Eylül'de Türkiye'de düzenlecenek olan Uluslararası 29. Adana Film Festivali'ne katılacak.

Bu kısa film yine İstanbul'da düzelenecek olan Evrensel Çocuk Filmleri Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

23 Temmuz'da 43.Durban Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşan 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa filmin özeti şöyle:

"Rana, hayvanat bahçesi hayvanları arasında rüyasında gördüğü geyiği arıyor ve annesi ona önemli bir haberi anlatmak için fırsat arıyo"