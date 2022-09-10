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10 Eyl 2022 12:46

İran'ın "Hayvanat Bahçesi" Türkiye yolunda

İran'ın "Hayvanat Bahçesi" Türkiye yolunda

İranlı sinemacı Nefise Zare'nin yönetmenliğini yaptığı 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa film, Türkiye'de düzenlenecek olan uluslararası iki festivale katılacak.

Yönetmenliğini Nefise Zare ve yapımcılığını Kave Mazaheri ve Sorena Ekbatani üstlenen 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa film, 12-19 Eylül'de Türkiye'de düzenlecenek olan Uluslararası 29. Adana Film Festivali'ne katılacak.

Bu kısa film yine İstanbul'da düzelenecek olan  Evrensel Çocuk Filmleri Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

23 Temmuz'da 43.Durban Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşan 'Hayvanat Bahçesi' adlı kısa filmin özeti şöyle:
"Rana, hayvanat bahçesi hayvanları arasında rüyasında gördüğü geyiği arıyor ve annesi ona önemli bir haberi anlatmak için fırsat arıyo"

News Code 1904693
https://tr.mehrnews.com/news/1904693/

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