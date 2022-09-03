İran yapımı filme Moskova'da büyük ödül

Yönetmenliğini Behruz Şuibi'nin yaptığı "No Prior Appointment" adlı film dünyanın prestijli film festivallerinden biri olan 44. Moskova Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

Yapımcılığını Mahmud Babai'nin üstlendiği filmin başrolünde yer alan Pegah Ahengerani ise festivalde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Göçün ve göç sorunlarını konu alan film, babasının ölümünden sonra otizmli oğlu ile birlikte İran'a dönmek zorunda kalan Yasemin adlı bir kadının hikayesini anlatıyor.

Bu festival, 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın başkentinde gerçekleştirildi.