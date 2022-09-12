İran'dan 'Ses' ABD ve İtalya'daki film festivallerine katılacak

Ali Abdullahi'nin yazıp yönettiği 'Ses' adlı kısa film ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Utopia Film Festivali'ne katılacak.
Uluslararası Utopia Film Festivali'nin 8. dönemi 18-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.
Yapımcılığını Hamed Karib üstlenenen kısa film ayrıca 27 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Ravenna kentinde düzenlenecek olan Uluslararası 7.Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.
'Ses', yolcuları götürürken aşk hayatından kaydettiği sesleri dinleyen bir ses yönetmeninin hayatını anlatıyor.
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