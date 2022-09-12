  1. Kültür
12 Eyl 2022 11:55

İran'dan 'Ses' ABD ve İtalya'daki film festivallerine katılacak

İran'dan 'Ses' ABD ve İtalya'daki film festivallerine katılacak

Yönetmenliğini Ali Abdullahi ve yapımcılığını Hamed Karib'in üstlendiği 'Ses' adlı kısa film, ABD ve İtalya'da düzenlenecek olan film festivallerine katılacak.

Ali Abdullahi'nin yazıp yönettiği 'Ses' adlı kısa film ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Utopia Film Festivali'ne katılacak.

Uluslararası Utopia Film Festivali'nin 8. dönemi 18-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Yapımcılığını Hamed Karib üstlenenen kısa film ayrıca 27 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Ravenna kentinde düzenlenecek olan Uluslararası 7.Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

'Ses', yolcuları götürürken aşk hayatından kaydettiği sesleri dinleyen bir ses yönetmeninin hayatını anlatıyor.

News Code 1904725
https://tr.mehrnews.com/news/1904725/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler