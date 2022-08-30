“Ceviz Ağacı“ filmi İran'da vizyona girecek

Türk Yönetmen Faysal Soysal'ın ödüllü filmi "Ceviz Ağacı", 2 Eylül'den itibaren İran'daki 20 salonda Farsça alt yazı ile izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı "Ceviz Ağacı" filminin galası, film ekibi ve başrol oyuncularının katılımıyla Tahran'da gerçekleşecek.

Aralarında 27. Adana Film Festivali, Torino Underground Film Festivali, Balkan Panorama Film Festivali, 6. Londra Şehir Ödülleri Festivali'nin aralarında olduğu çok sayıda festivalden ödülle dönen film, silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati'nin bir kasabada başına gelen olayları konu alıyor.