Siyonist güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Siyonist Rejim güçlerinin, Nablus'ta "Yusuf Makamı" olarak bilinen yerde dini ritüellerde bulunan Yahudi yerleşimcileri korumak için kente baskın düzenledi.

Siyonist güçleri, taş atarak kendilerine karşı koyan Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'ta yaşanan olayda 4 Filistinli, plastik mermiyle yaralandı; 12 kişi gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Cenin'de ise Siyonist güçleri bir eve baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, işgalci güçlerin taş atan Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle karşılık verdiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen işgalci güçler, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu belirterek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: TRT Haber