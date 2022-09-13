BM Güvenlik Konseyi'nden "Yemen" açıklaması

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına göre BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun vadeli ateşkes anlaşmasının Yemen'deki siyasi krizin kapsamlı bir şekilde çözülmesi için gerekli fırsatı sağladığı ifade edildi.

Yemen krizinin askeri bir çözümü olmadığı vurgulanan açıklamada, Yemen'de çatışan taraflardan, ateşkesin uzatılması için müzakerelerin artırılması, müzakere sürecinde şart belirlememeleri ve BM temsilcisi ile işbirliği yapmaları istendi.

Yemen'de geçici ateşkes

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de tarafların 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve 2 Ağustos'ta sona erecek olan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemenli taraflara sunduğu genişletilmiş ateşkes teklifiyle ilgili taraflardan önemli yorumlar aldığını aktaran Grundberg, şunları kaydemişti:

"Genişletilmiş ateşkes teklifi; şeffaf bir ödeme mekanizması üzerinde bir anlaşmaya varılmasına, memur ve emekli maaşlarının düzenli şekilde ödenmesine, Taiz ve diğer illerin yollarının açılmasına, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan iki yönlü daha fazla uçuş gerçekleştirilmesine, yakıtın bollaşarak Hudeyde Limanı'ndan düzenli akışının sağlanmasına katkı sunabilir."

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.