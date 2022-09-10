Meclis Başkanı Galibaf, Ensarullah Sözcüsü ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile görüştü.

Meclis Başkanı Galibaf bu görüşmede İran'ın Yemen'in bağımsızlığını ve Yemenli gruplar arasında görüşmeler yapılmasını desteklediğini beirtti.

Yemen'de son 8 yılda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Galibaf, "ABD, Siyonist Rejim ve Suudi Arabistan, 3 ay içinde Yemen halkını dize çökerteceklerini düşünmüştü. Ancak Yemen milletinin moralının İslam Devrimi sırasında İran halkının durumuyla aynı olduğunu bilmiyorlardı" dedi.

Galibaf, "Düşmanlar halkı bıktırmak için Yemen'de savaşı ekonomik bir savaşa çeviriyorlar. Ancak cesaret, sabır ve direniş ruhu güçlenirse sorunların üstesinden gelinebilir" ifadesini kullandı.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam da bu görüşmede, İran'ın tüm bu yıllarda Yemen halkının karşısındaki tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Muhammed Abdusselam, "Düşman başlangıçta Yemen savaşının basit bir savaş olacağını düşünmüştü. Ancak biz bu saldırganlık karşısında durduk. yaklaşık 8 senen bu savaştan geçiyor ve düşman yenildiğini kabul etmiştir ve bundan dolayı Yemen'i ekonomik abluka altına almayı düşünüyor" ifadelerinde bulundu.

