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18 Eki 2022 14:46

Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü

Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 2'si pilot 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Özel Aryan Uçuş Şirketi'ne ait bir helikopter düştü. Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) tarafından yapılan açıklamada, Kedarnath bölgesinden hareket eden helikopterin Hintli ziyaretçileri taşıdığı ve Garud Chatti yakınlarında düştüğü belirtildi. ITBP, 2'si pilot toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kurtarma operasyonlarının ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Eyalet Afet Müdahale Gücü ve bölge yönetimine bağlı ekipler yardım ve kurtarma çalışmaları nedeniyle olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

News Code 1905335
https://tr.mehrnews.com/news/1905335/

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