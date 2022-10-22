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22 Eki 2022 08:38

Siyonist İsrail'den Şam'a roket saldırısı

Siyonist İsrail'den Şam'a roket saldırısı

Siyonist Rejim güçlerinin, Suriye'nin başkenti Şam'a roket saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın, Siyonist İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediğini belirtti. Haberde, "Patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi" ifadeleri yer aldı.

Herhangi bir can kaybı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

Suriye yönetimi, 17 Eylül'de başkentin Şam Havalimanı ve 6 Eylül ile 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da işgalci rejim güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.

İsrail rejimi, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman başkent bölgesi ve çevresine saldırılar düzenliyor.

News Code 1905396
https://tr.mehrnews.com/news/1905396/

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