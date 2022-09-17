Bugün 20 Safer İmam Hüseyin'in (a.s) Erbaini

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain gününde başta Irak, İran, Türkiye, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Pakistan, Afganistan ve Arabistan olmak üzere dünyanın dört yanında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) için matem merasimleri yapılıyor.

Kerbela'daki "Erbain Matem Töreni"ne katılamayanTahran halkı başkentteki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan Rey kentindeki Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'ne doğru yola çıkarak Erbain yürüyüşü merasimi düzneliyor.

Erbain ziyaretinin fazileti

Hz. İmam Hüseyin'in şehadetinin kırkıncı günü olan “Erbain”de ziyaret edilmesinin önemi Ehl-i Beyt'ten gelen hadislerde anlatılmış ve bir çok fazileti olduğu bildirilmiştir.

Hz. İmam Hasan Askeri'den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: Muminin beş nişanesi vardır: Elli rikat (Farz ve nafile)namaz kılmak, Erbain ziyareti yapmak, sağ eline yüzük takmak, toprak üzerine secde etmek ve Bismillahirrahmanirrahîm'i sesli söylemektir.