Cumhurbaşkanı Reisi, Ayetullah Hamanei ile görüştü

Özbekistan temaslarını tamamladıktan sonra ülkeye dönen İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği temaslar ve sağlanan anlaşmalara ilişkin Ayetullah Hamanei'ye bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ayrıca, New York programı hakkında Ayetullah Hamanei'ye bilgi aktardı.

Ayetullah Hamanei, sunulan bilgiler ile yapılan girişimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Reisi'ye başarılar diledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, 15-16 Eylül tarihlerinde Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleştirildi.

Semerkant Zirvesi açılış konuşması gerçekleştiren Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne resmen üye olduğunu bildirdi.

Semerkant kentinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı.