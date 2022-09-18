Reisi: Biden ile Trump arasında hiçbir fark yok

ABD merkezli CBS televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı özel röportajı bu akşam yayınlayacağını duyurdu.

İbrahim Reisi, CBS News muhabirine verdiği röportajda, New York'ta ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme planının olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Trump ve Biden hükümetleri arasında hiçbir fark olmadığını da sözlerine ekledi.

CBS televizyonuna göre, ilk önce Cumhurbaşkanı Reisi'nin röportajı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek.

Reisi, "İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası" temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap edecek.

Reisi'nin New York ziyareti kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Genel Kurul’un 12 Eylül'de başlayan alt düzey toplantıları ise 20 Eylül'e kadar devam edecek.