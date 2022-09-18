ABD ile doğrudan müzakerenin İran'a faydası yok

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda nükleer müzakerelerin yanı sıra gündemdeki konuları değerlendirdi.

Reisi, nükleer anlaşma müzakereleri ile ilgili son kararın ABD'nin sorumluluğu olduğunu belirterek, ''İran halkı ve ülkenin haklarını savunmakta kararlıyız. İran'a yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması için garanti verilmeli. Batı'nın garantileri bizim için güven verici olmalıdır. Müzakerelerin sürmesi için denetim meselesi çözülmelidir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Batı'nın bizden nükleer faaliyetlerimizi durdurmasını istemesinden önce nükleer silahlara sahip İsrail rejiminden bu talebi istemelidir.

Bize göre ABD ile nükleer anlaşma konusunda doğrudan görüşmenin hiçbir faydası yok ve ABD, güvenilirlik oluşturarak İran'a güven sunmalıdır.

İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinden endişe duyduklarını iddia eden tarafların İran İslam Cumhuriyeti'nin artan gücü ve ilerlemesinden korktukları açıktır. Asla ve asla İran halkı ve ülkenin meşru haklarından vazgeçmeyeceğiz."

ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki gösteren Reisi, "Washington İran'la anlaşmak istiyorsa neden nükleer görüşmeler sürerken yeni yaptırımlar uyguluyor?" diye eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Yemen krizi ile ilgili olarak, "Yemen sorununun çözümü Yemenlilere bırakılmalı. Yemenli taraların diyalog yoluyla sorunu çözeceğine inanıyoruz. Yemen'e kimse karışmamalı. Atılması gereken en önemli adım Yemen ablukasının bir an önce kaldırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'taki siyasi krize dair Reisi, "Güçlü bir Irak düşünüyoruz. Biz her zaman Irak halkı ve hükümetinin güçlü olmasını istedik. Iraklılar kendi iradesiyle ülkeyi güçlü bir şekilde yönetecek hükümeti seçmeli. Onlar yabancıların Irak'ın içişlerine karışmasına ve ABD'nin ülkedeki varlığını sürdürmesine izin vermemeli. Her zaman Irak halkının güvendiği güçlü bir Irak'tan yanayız." diye konuştu.