İran: ABD timsah gözyaşı döküyor

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden ABD'li yetkililerin İranlı kadın Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili iddialara tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan’ın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mahsa’yı kendi çocuğu gibi gördüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Reisi, tarjik olayla ilgili soruşturma emri verdiğini söyledi.

İnsan hakları konusunu rakiplerine karşı araç olarak kullananların tersine aslında insan hakları İran için değerli bir kavramdır. ABD, timsah gözyaşı dökmek yerine ekonomik teröre son vermeli."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de dün yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerin İranlı kadınlar hakkındaki iddialarına tepki göstererek, "ABD'li makamların İran'ın içişleri ile ilgili açıklamaları kabul edilemez. Amerika hükümeti İran halkı için gerçekten endişeleniyorsa, milletmize karşı on yıllarca devam eden tek taraflı ve yasadışı ekonomik ablukayı kaldırmalı ve İran halkına karşı baskıcı politikalar yürütmeyi ve desteklemeyi bırakmalıdır." demişti.