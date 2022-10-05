İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın "Sahte ve kışkırtıcı yorumlara başvurarak İran'ın içişlerine müdahaleleri" nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in dün bakanlığa çağrılarak, İran'ın protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Londra'nın ifadelerinin kınandığı açıklamada, "İngiltere, tek taraflı açıklamalar yaparak, terör örgütlerinin İran'a yönelik planlarında fiilen pay sahibidir." denildi.

Bakanlık açıklamasında Tahran'ın da "İngiltere'nin olağandışı eylemlerine karşılık muhtemel seçeneklerini değerlendireceği" ifade edildi.

İran'daki olaylara ilişkin açıklama yapan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, yaşananlardan ABD ve Siyonist İsrail'i sorumlu tutmuştu.