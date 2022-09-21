İran'da salgın ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 811 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 358'e, vaka sayısı ise 7 milyon 545 bin 351'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 228'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 322 bin 383'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.