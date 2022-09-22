İran'da koronavirüs vefat sayısı tek haneli oldu

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 504 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 364'e, vaka sayısı ise 7 milyon 545 bin 855'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 226'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 322 bin 812'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.