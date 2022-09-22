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22 Eyl 2022 12:36

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Türk medyasına göre Rusya ve Ukrayna, 10'u yabancı olmak üzere 300 savaş esirini İstanbul'da takas etti.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın arabulucluğu ile Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldı. Anlaşma kapsamında Rusya, Azak Taburu komutanları ve 10 yabancı ülke vatandaşı ile birlikte toplam 215 esiri serbest bıraktı. Ukrayna ise Rusya yanlısı siyasi lider Viktor Medvedçuk ile birlikte 55 kişiyi iade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yardımıyla esir takasının gerçekleştiğini açıklarken, bir süredir bu konunun gündemde olduğunu ve gergin görüşmelerin yaşandığını söyledi. Anlaşma kapsamında çoğu Mariupol'ün işgaliyle esir düşen 215 Ukraynalının serbest kalacağı da açıklandı.

News Code 1904918
https://tr.mehrnews.com/news/1904918/

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