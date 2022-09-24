İran'dan Ukrayna'nın diplomatik ilişkilere ilişkin kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna'nın İran ile diplomatik ilişkilere ilişkin kararından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu kararın yabancı medya kuruluşları tarafından yapılan asılsız raporlara dayandığını ifade etti.

İran'ın Ukrayna ve Rusya arasındaki ihtilafta aktif tarafsızlık politikasına atıfta bulunan Kenani, Tahran'ın savaşa karşı olduğunu ve anlaşmazlıkların şiddetten uzak olarak siyasi bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kenani, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın geçtiğimiz aylarda krizin çözülmesine yardımcı olmak amacıyla Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Kenani, İran'ın Ukrayna kararına karşı uygun önlem alacağını belirterek, Kiev yönetimine iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan üçüncü tarafların etkisinden kaçınmasını tavsiye etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı dün akşam yaptığı resmi açıklamada, İran’ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunu iptal ederek elçilikteki diplomatik personel sayısını azaltma kararını duyurmuştu.