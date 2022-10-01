Hamas: İntifada ruhunun ateşi sönmeyecek

Hamas, Kudüs kentindeki sözcüsü Muhammed Hammade aracılığıyla yaptığı açıklamada, Cenin kentinde ve Cenin Kampı’nda, Nablus’un Cebelu’n-Nâr bölgesinde, Batı Şeria’nın tüm kentlerinde ve köylerinde Filistinli direnişçilerin gösterdikleri kahramanlığın, Mescid-i Aksa’da nöbet tutanların Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına karşı koymalarının intifada ruhunun ateşinin ancak Kudüs ve Mescid-i Aksa işgalden kurtulunca söneceğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Hammade, işgalcilerin ve fanatik Siyonistlerin saldırılarını ve ihlallerini artırdıkları bugünlerde Filistinlilerin Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı savunma mücadelesinde önemli bir dönüm noktası teşkil eden Kudüs İntifadası’nın yedinci yıldönümünü andıklarını söyledi.

Kudüs İntifadası şehitlerine Allah’tan rahmet dileyen Hammade, “Şehitlerin kanları intifada meşalesinin yanmaya devam etmesini ve işgale karşı direnişin sürmesini sağlayacak” dedi.

Hammade, Filistin halkını da selamlayarak işgal güçlerine ve Yahudi yerleşimcilere karşı her türlü yolla direnişe devam etmelerini istedi.

Kudüs İntifadası, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Nablus’ta Devabişe ailesini yakarak katletmeleri ve İzzeddin El-Kassam Tugayları’nın Itamar eylemiyle misillemede bulunması üzerine 1 Ekim 2015’de başlamıştı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi