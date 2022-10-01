İran'ın Türkiye'ye ihracatı yüzde 49 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan son istatistikler Ankara’nın Tahran ile ticaretinin bu yılın ilk 8 ayında yüzde 29 büyüdüğünü gösteriyor.

2021 Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 344 milyon dolar olan İran ile Türkiye arasındaki ticaret değeri, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 332 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'nin İran'a ihracatı 2022 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1 milyar 950 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 2021 Ocak-Ağustos döneminde İran'a 1 milyar 752 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştı.

Bu yılın 8 ayında Türkiye’nin İran'dan ithalatı arttı. Türkiye 2022 Ocak-Ağustos döneminde İran’da 2 milyar 382 milyon dolarlık ürün ithal etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 arttığını gösteriyor. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 592 milyon dolara yakın gerçekleşti.

İran'ın Türkiye ile olan ticaret dengesi bu yılın 8 ayında 432 milyon dolarla Tahran lehine oldu.

Son verilere göre, Ağustos 2022'de Türkiye'nin İran'dan ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 237 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin İran'a ihracatı ise bu ay yüzde 1,2 artarak 248 milyon dolara ulaştı.

