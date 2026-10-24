Devrim Muhafızları'ndan PJAK’a operasyon: Örgütün önemli toplanma merkezi hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, istihbarat çalışmaları ve teröristlerin faaliyetlerine yönelik operasyonel takibin ardından, silahlı grupların önemli dağıtım ve toplanma merkezlerinden birinin tespit edilerek hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada, operasyon kapsamında terör örgütü PJAK’ın en önemli toplanma merkezlerinden birinin Devrim Muhafızları tarafından hedef alındığı bildirildi.

İstihbarat takibi sırasında, örgüt üyelerinin bir ekip komutanının çağrısıyla operasyonel faaliyetler gerçekleştirmeyi planladığının belirlendiği ifade edildi. Bunun üzerine operasyonel tedbirlerin alındığı ve örgüt üyelerinin bulunduğu noktaların beklenmedik bir baskınla imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca operasyonun gerçekleştirildiği bölgenin, ayrılıkçı terör örgütünün stratejik noktalarından biri olduğu öne sürüldü. Söz konusu bölgenin önemli toplantılara ve eğitim programlarına ev sahipliği yaptığı, örgüt üyelerinin de burada sık sık bulunduğu belirtildi.