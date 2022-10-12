Azerbaycan'ın ABD Büyükelçiliğine ait araca ateş açıldı

Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliğine ait bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı:

Olayla ilgili Azerbaycan tarafının ciddi endişeleri ve memnuniyetsizliği maslahatgüzara bildirilirken, Azerbaycan’ın diplomatik misyonunun güvenliğinin sağlanması talebi de karşı tarafa iletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda, Washington, Paris, Beyrut ve diğer şehirlerdeki büyükelçiliklerimize yönelik saldırılar ve vandalizm eylemleri de dahil olmak üzere; yabancı ülkelerdeki Ermeni topluluklarının radikal üyeleri tarafından Azerbaycan’ın diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları ciddi endişe kaynağıdır.

Yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarımızın güvenliğinin sağlanması, uluslararası sözleşme uyarınca ev sahibi ülkenin bir yükümlülüğüdür. Bu bağlamda, her olayla ilgili uygun bir soruşturma yürütülmesi ve büyükelçiliklerimizin ve diplomatlarımızın güvenliğinin uygun düzeyde sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: TRT