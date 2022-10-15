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15 Eki 2022 12:04

Siyonist İsrail, İHA'sının Nablus’a düştüğünü doğruladı

Siyonist İsrail, İHA'sının Nablus’a düştüğünü doğruladı

Siyonist Rejim güçleri, kendilerine ait bir insansız hava aracının Batı Şeria'daki Nablus kentine düştüğünü doğruladı.

Arapm medyasına göre Siyonist Rejim güçleri sözcüsü Avichay Adraee, bir insansız hava aracının (İHA) Batı Şeria’daki Nablus kentinde düştüğünü açıkladı.

Düşen İHA'dan bilgi sızması olmadığını öne süren Siyonist yetkili, söz konusu hava aracının teknik arıza nedeniyle düştüğünü iddia etti.

Bu, işgalci Tel Aviv rejiminin son 72 saat içinde düşürülen ikinci insansız hava aracı.

İşgal altındaki kentler ile mülteci kamplarında Filistinli gençlerin büyük direnişi karşısında aciz kalan Siyonist Rejim güçleri taarruz sınıfındaki insansız hava aracına başvuracağını açıklamıştı.

News Code 1905275
https://tr.mehrnews.com/news/1905275/

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