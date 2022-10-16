İran: Yabancı askerlerin Kafkasya'da konuşlanmasına karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerinin derinliğine işaret ederek, iki ülke cumhurbaşkanlarının Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında yaptığı son görüşmeyi “önemli” olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan, Kafkasya bölgesindeki son gelişmelere değinerek, İran’ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi.

Kafkasya'da yabancı güçlerin varlığının bölge ülkelerinin ortak endişesi olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, İran’ın bu bölgede herhangi bir yabancı asker konuşlandırılmasına karşı olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri “önemli ve gayet sağlam” olarak nitelendirdi.

Ülkesinin Kafkasya bölgesinde yabancı güçlerin varlığına karşı olduğunu kaydeden Bayramov, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki tutumunu destekledi.

