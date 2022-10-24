Siyonist Rejim'den Şam'a yeni saldırı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan görgü tanıkları, Şam’da iki büyük patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Bir Suriye askerinin yaralandığı kaydedilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz karşılık vererek bazı roketleri düşürdü." ifadeleri yer aldı.

Siyonist Rejim güçleri iki gün önce Şam'ı roketlerle hedef almıştı.

Konuya dair Suriye'den yapılan açıklamada, "Patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi" ifadeleri kullanıldı.

Suriye yönetimi, 17 Eylül'de başkentin Şam Havalimanı ve 6 Eylül ile 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da işgalci rejim güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.

İsrail rejimi, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman başkent bölgesi ve çevresine saldırılar düzenliyor.