İran'dan AB'nin yaptırım kararına misilleme

İran Dışişler Bakanlığı, terör örgütlerine destek sağlayan Avrupa Birliği’nden bazı kurumlar ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldı.
Yaptırım kapsamına alınan AB kurumları şöyle:
-Sözde "Özgür İran Dostları" grubu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeleri
-Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi (ISJ) ve üyeleri
-“Stop the Bomb” kurumu
-Almanya'nın DW Farsça servisi
-Fransa'nın RFI Farsça servisi
-Fransa’nın Irkçılık ve Antisemitizm’le Mücadele Kuruluşu (LICRA)
-İran-Irak savaşında Saddam rejimine kimyasal silah sağlayan Alman şirketi Karl Kolb Co.
-İran-Irak savaşında Saddam rejimine kimyasal gaz sağlayan Alman şirketi Rhein Bayern Fahrzeugbau Co.
Yaptırım listesinde 12 kişi de bulunuyor.
yorumunuz