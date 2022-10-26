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26 Eki 2022 12:36

İran'dan AB'nin yaptırım kararına misilleme

İran'dan AB'nin yaptırım kararına misilleme

Tahran yönetimi, İran'a yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne (AB) misilleme olarak bazı kurumlar ve kişileri yaptırım listesine aldı.

İran Dışişler Bakanlığı, terör örgütlerine destek sağlayan Avrupa Birliği’nden bazı kurumlar ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldı.

Yaptırım kapsamına alınan AB kurumları şöyle:

-Sözde "Özgür İran Dostları" grubu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeleri

-Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi (ISJ) ve üyeleri

-“Stop the Bomb” kurumu

-Almanya'nın DW Farsça servisi

-Fransa'nın RFI Farsça servisi

-Fransa’nın Irkçılık ve Antisemitizm’le Mücadele Kuruluşu (LICRA)

-İran-Irak savaşında Saddam rejimine kimyasal silah sağlayan Alman şirketi Karl Kolb Co.

-İran-Irak savaşında Saddam rejimine kimyasal gaz sağlayan Alman şirketi Rhein Bayern Fahrzeugbau Co.

Yaptırım listesinde 12 kişi de bulunuyor.

News Code 1905494

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