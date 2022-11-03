İran'dan Kanada’nın yaptırım kararına misilleme

İran Dışişler Bakanlığı, ülkede terörist grup olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütüne (HMO) sağladığı destek gerekçesiyle Kanadalı bir yayın organı ve 8 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Dışişleri Bakanlığının yayınladığı listede, yaptırım uygulanan kişiler ve yetkililerin isimleri şöyle sıralandı:

1- Marco Mendicino: Kanada Parlamento Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı

2- Anita Anand, Kanada Ulusal Savunma Bakanı

3- Richard Wagner, Kanada Yüksek Mahkemesi Başkanı

4- Wayne Eyre, Kanada Ordusu Genelkurmay Başkanı

5- Eric Kenny, Kanada Hava Kuvvetleri Komutanı

6- Angus Topshee, Kanada Deniz Kuvvetleri Komutanı

7- Bayan Brenda Lucki, Kanada Atlı Polis Teşkilatı Şefi

8- David Brown, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kanada'daki varlıklarına el konulmasına hükmeden yargıç

Tahran, yaptırımları destekleyen ve İran karşıtı bir yaklaşıma sahip Kanada merkezli "National Post" gazetesini de yaptırım listesine aldı.

Daha önce İran Dışişleri, ABD ve Kanada'nın insan hakları iddiasıya uyguladığı son yaptırımlara karşı Amerikalı ve Kanadalı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.