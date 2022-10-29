Emir Abdullahiyan'dan Iraklı mevkidaşına tebrik telefonu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin devamına vurgu yapılırken, karşılıklı ilişkiler ve bölgesel işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki hükümetin güvenoyu almasını kutlayan Emir Abdullahiyan, Fuad Hüseyin'i yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da artmasını temenni etti.

Irak Meclisinde önceki gün yapılan oturumda yeni hükümet için güven oylaması yapıldı.

Muhammed Şiya es-Sudani tarafından oluşturulan kabinedeki 23 bakandan 21'i Mecliste güvenoyu aldı. İmar ve İskan Bakanı ile Çevre Bakanı için ise Kürt partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle güven oylaması yapılamadı.