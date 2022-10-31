Lionel Messi Dünya Kupası sonrası Inter Miami'ye gidiyor!

Arjantinli süperstar Lionel Messi, PSG'den ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız ve İspanyol basını, Lionel Messi'nin yeniden Barcelona'ya döneceğini iddia etti. Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport sitesi, Barcelona Başkanı Laporta'nın Messi'ye yeniden Barcelona forması giydirmek istediğini iddia etmişti.

Fransa'dan L'Equipe de PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşünün yüksek olasılık olduğunu iddia etmişti.

Ancak süper yıldız için İngiliz basını ortaya flaş bir iddia attı.

Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi, sezon sonundan MLS'e transfer olabilir.

Athletic'de yer alan haberde, Inter Miami'nin ortaklarından Jorge ve Jose Mas'ın görüşmeleri yürüttüğü ve Arjantinli yıldızın takıma katılma ihtimalinin arttığı belirtildi.