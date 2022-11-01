Emir Abdullahiyan Türk mevkidaşi Çavuşoğlu ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün akşam telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Bakan Emir Abdullahiyan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler içi başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Şiraz'daki terör saldırısı ile ilgili gönderdiği taziye mesajından dolayı teşekkür eden Emir Abdullahiyan,"Son haftalarda düşmanlar ülkedeki olaylardan faydalanarak İran'da güvensizlik ve istikrarsızlık yaratmaya ve IŞİD terör saldırısına zemin hazırlamaya çalıştı." dedi.

Çavuşoğlu ise, "İran ve Türkiye sadece iki komşu ülke değil aynı zamanda iki kardeş ülke ve kara gün dostudur" ifadesini kullandı.

Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesine düzenlenen terör saldırısını kınayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda her zaman İran'ın yanında yer alacaklarını dile getirdi.