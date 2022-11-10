İran ve Umman dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi arasında bir telefon grüşmesi gerçekleştirildi.

İki bakan bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu değerlendirerek, ikili ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesini vurguladı.

Görüşmede ayrıca yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumunu ele alındı.

Emir Abdullahiyan Ummanlı mevkidaşının iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma çabalarını takdir etti.

