İran yapımı kısa film iki yabancı festivalde göterilecek

Yönetmenliğini Ali Darai'nin üstlendiği 'Mezarlık' kısa film ABD'de düzenlenecek olan 15. Philadelphia Asya Amerikan Film Festivali ve İtalya'da düzenlenecek olan 18. Terni Film Festivali'ne katılacak.

Philadelphia Asya Amerikan Film Festivali 3-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenirken Terni Film Festivali ise 12-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Yapımcılığını Ali Darai ve Gülnaz Zücaci üstlenen 'Mezarlık' adlı kısa filmin özeti şöyledir:

"Reyhane, bebeğinin ölümüne neden oldu. Şimdi ise kaçak eşinin yokluğunda bebeği gömmek için bir yol arıyor ve zorluklarla karşılaşıyor ancak..."

'Mezarlık' geçenlerde İrlanda'da düzenlenen IndieCork Bağımsız Film Festivali'ne katılmıştı.

Bu kısa film ayrıca İtalya'da düzenlenen Uluslararası Bugünün Dini Filim festivali'nde en iyi kısa film ödülüne layık görülmüştü.