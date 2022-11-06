  1. Kültür
6 Kas 2022 19:08

İran yapımı film, North Hollywood Film Festivali'nin aday listesinde

İran yapımı film, North Hollywood Film Festivali'nin aday listesinde

İran yapımı 'Şehrbanu' adlı film, Uluslararası North Hollywood Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ve en iyi film olmak üzere 2 dalda ödüle aday gösterildi.

İranlı sinemacı Meryem Behrululumi'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Şehrbanu' adlı film ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde düzenlen Uluslararası North Hollywood Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ve en iyi  film olmak üzere 2 dalda ödüle aday gösterildi.

'Şehrbanu' yıllarca hapis yattıktan sonra oğlunun düğününe katılmak için birkaç gün izin alan suçlu bir annenin hikayesini anlatıyor.

 Uluslararası North Hollywood Film Festivali'nin kapanış töreni 14 Kasım'da düzenlenecek.


 

News Code 1905710

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