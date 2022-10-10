İran yapımı 'Mezarlık' İrlanda festivalinde

Yönetmenliğini Ali Darai'nin üstlendiği 'Mezarlık' kısa film bu sene 10'uncusu İrlanda'da düzenlenecek olan IndieCork Bağımsız Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Söz konusu kısa film festivalin ana bölümünde 38 kısa filmle tarışacak.

Yapımcılığını Ali Darai ve Gülnaz Zücaci üstlenen 'Mezarlık' adlı kısa filmin özeti şöyledir:

"Reyhane, bebeğinin ölümüne neden oldu. Şimdi ise kaçak eşinin yokluğunda bebeği gömmek için bir yol arıyor ve zorluklarla karşılaşıyor ancak..."

2 Ekim'den itibaren başlayan IndieCork Bağımsız Film Festivali 16 Ekim'de sona erecek.

'Mezarlık' daha önce İtalya'da düzenlenen Uluslararası Bugünün Dini Filim festivali'nde en iyi kısa film ödülüne layık görülmüştü.