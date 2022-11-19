ABD ve Kanada arasında İran görüşmesi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomik Liderler Toplantısı sırasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüştü.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trudeau-Harris görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra, Ukrayna krizi, Haiti ve İran konusu ile ilgili ayrıntılar ele alındı.

İran'da kargaşa ve kaos çıkaranları savunan Kanada hükümeti, insan hakları bahanesiyle Tahran'a yaptırımlar uygulamıştı.

İran ise, ABD ve Kanada'nın insan hakları iddiasıya uyguladığı son yaptırımlara karşı Amerikalı ve Kanadalı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayarak karşılık vereceğini açıklamıştı.